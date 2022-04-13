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ارتفاع أعداد قتلى الهجمات في نيجيريا إلى 154 قتيلاً
ارتفاع أعداد قتلى الهجمات في نيجيريا إلى 154 قتيلاً
14 ابريل 2022 01:52

أبوجا (وكالات)

ارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي شهدته ولاية بلاتو في شمال نيجيريا إلى ما لا يقل عن 154 شخصاً، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف العدد المذكور سابقاً وفق إعلان زعيمين محليين.
وقال عضو المجلس المحلي بمنطقة جارجا الريفية في ولاية بلاتو ياو أبو بكر: إن المسلحين وصلوا على دراجات نارية وبدأوا في إطلاق النار.
وأضاف أن منازل ومتاجر أحرقت وسوت بالأرض وجرت ملاحقة أفراد حاولوا الاختباء وسط الأحراش القريبة، وقتلوا بالرصاص وعُثر على جثثهم أمس الأول.
وتسعى عصابات مسلحة في شمال غرب نيجيريا إلى ترويع القرويين لسنوات بعمليات خطف مقابل فدية، لكنها أصبحت أكثر وحشية، إذ تقتل وتنهب القرويين في مناطق لا تكاد ترى فيها العناصر الأمنية.
وفي سياق متصل، قُتل 24 شخصاً على يد مسلّحين في ولاية بينو في وسط نيجيريا، وفق ما أفادت السلطات المحلية أمس.
وصرّح ناتانييل إيكيور الناطق باسم السلطات المحلية أن «مزارعين من اتنية بول شنّوا هجوماً وقتلوا 8 أشخاص في مبادوين في منطقة غوما و16 شخصا آخر في تيورتيو في منطقة تاركا».
وأضاف إيكيور في بيان أن «عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح وهم يعالجون في مستشفى الولاية».

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