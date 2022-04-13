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قتيلان وجريح بهجوم في «كسمايو» جنوب الصومال
أرشيفية
14 ابريل 2022 01:51

مقديشو (وكالات)

سقط قتلى وجرحى في هجوم استهدف منزل أحد المسؤولين في مدينة «كسمايو» عاصمة ولاية جوبالاند جنوب الصومال.
وذكرت مصادر أمنية في الولاية أن التفجير تسبب في مصرع زوجة المسؤول المستهدف وابنها وجرح آخر من الأسرة، مشيرة إلى إطلاق القوات الأمنية الصومالية عمليات تمشيط جرى خلالها ضبط متفجرات واعتقال 20 شخصا يخضعون للاستجواب.
وفي سياق متصل، سلم إرهابي من ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» أمس، نفسه للقوات المسلحة الصومالية.
وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن «المنشق غضب من سوء التصرف الذي تمارسه الخلايا الإرهابية ضد السكان المحليين»، مؤكدًا أنه شارك في معارك ضد الجيش في منطقة «ساكو» وعدد من القرى التابعة لها بمحافظة «جوبا الوسطى».

جوبالاند
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