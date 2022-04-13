الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه مبادرة الجبهة الثورية لحل أزمة السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان دعمها لمبادرة «الجبهة الثورية» لحل أزمة السودان ورحبت بكل الجهود البناءة لحلها.

وقال روبرت فإن دن دوول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان عقب لقائه وفد المجلس الرئاسي للجبهة الثورية إن الاتحاد الأوروبي دوماً في مساندة السودان في عملية التحول الديمقراطي، مبيناً بأن الاتحاد الأوروبي سيستمر في الحوار مع كل الأطراف السودانية.

ومن جانبه، أوضح مصطفى تنبور عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية أنه تم خلال اللقاء طرح مبادرة الجبهة الثورية حول حل أزمة البلاد لسفراء الاتحاد الأوربي والتي رحب بها الاتحاد الأوربي، مبيناً بأن رئيس الجبهة الثورية قدم لهم شرحاً مفصلاً.

وقد أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده ورغبته في أن يلعب دور المسهل بين الأطراف السودانية. وأشار تنبور إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي أكدت دعمها لهذه المبادرة حتى تصل إلى نهاياتها بجانب دعمها للسودان حتي تتم عملية التحول الديمقراطي.