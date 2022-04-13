مصر تعلن عن إصابة مواطنين في إطلاق النار ببروكلين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مواطنين مصريين بين المصابين في حادث إطلاق النار ببروكلين بالولايات المتحدة، أحدهما حالته حرجة.

وجاء في بيان الخارجية المصرية أنه في إطار متابعة القنصلية المصرية في نيويورك لتداعيات حادث إطلاق النار بإحدى محطات مترو الأنفاق في بروكلين، أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بإصابات متفرقة، رصدت القنصلية العامة وجود مواطنيّن مصرييَّن بين المصابين، أحدهما في حالة حرجة، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن القنصل العام لمصر في نيويورك توجهت مباشرة عقب وقوع الحادث إلى إحدى المستشفيات في حي بروكلين، وذلك للاطمئنان على حالة أحد المواطنين المصابين.

وكانت الشرطة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق اليوم القبض على مشتبه به في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة 23 شخصا منهم 10 جراء إطلاق الرصاص و13 جراء استنشاق الدخان أو الصدمة من الذعر الذي أحدثه الهجوم.