الأمم المتحدة: 5 آلاف مهاجر دخلوا اليمن خلال شهر

عدن (وكالات)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 5 آلاف مهاجر دخلوا اليمن خلال شهر مارس الماضي. وذكرت المنظمة في التقرير الشهري لتتبع حالات النزوح ومراقبة المواقع الرئيسة لوصول المهاجرين: إن «مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن سجلت 5354 مهاجرًا دخلوا اليمن خلال شهر مارس مقارنة بـ 8358 مهاجرًا في فبراير 2022».

وأرجعت الهجرة الدولية سبب انخفاض عدد المهاجرين الواصلين لليمن إلى تغيرات أحوال الطقس والمد والجزر وزيادة إجراءات الأمان على سواحل اليمن وجيبوتي.

وأشارت المنظمة إلى أن 789 مهاجراً عادوا بالقوارب من اليمن إلى جيبوتي والصومال خلال الفترة نفسها.

ويتخذ المهاجرون الأفارقة من اليمن منطقة عبور للوصول إلى بلدان أخرى بحثاً عن فرص عمل، إلا أن رحلتهم الشاقة عبر البحر تعد مغامرة بحد ذاتها، سيما وأن أكثر من حادث غرق حدثت لمهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر الى اليمن بطريقة غير قانونية.