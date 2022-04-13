اليوم 07:50
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الأمم المتحدة: 5 آلاف مهاجر دخلوا اليمن خلال شهر
أرشيفية
14 ابريل 2022 01:52

عدن (وكالات)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 5 آلاف مهاجر دخلوا اليمن خلال شهر مارس الماضي. وذكرت المنظمة في التقرير الشهري لتتبع حالات النزوح ومراقبة المواقع الرئيسة لوصول المهاجرين: إن «مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن سجلت 5354 مهاجرًا دخلوا اليمن خلال شهر مارس مقارنة بـ 8358 مهاجرًا في فبراير 2022».
وأرجعت الهجرة الدولية سبب انخفاض عدد المهاجرين الواصلين لليمن إلى تغيرات أحوال الطقس والمد والجزر وزيادة إجراءات الأمان على سواحل اليمن وجيبوتي.
وأشارت المنظمة إلى أن 789 مهاجراً عادوا بالقوارب من اليمن إلى جيبوتي والصومال خلال الفترة نفسها.
ويتخذ المهاجرون الأفارقة من اليمن منطقة عبور للوصول إلى بلدان أخرى بحثاً عن فرص عمل، إلا أن رحلتهم الشاقة عبر البحر تعد مغامرة بحد ذاتها، سيما وأن أكثر من حادث غرق حدثت لمهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر الى اليمن بطريقة غير قانونية.

الأمم المتحدة
اليمن
المنظمة الدولية للهجرة
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©