الجيش اليمني: 1230 خرقاً «حوثياً» للهدنة في 11 يوماً

عدن (الاتحاد)

أعلن الجيش اليمني عن رصد 1230 خرقاً وانتهاكاً لميليشيات الحوثي الإرهابية للهدنة الأممية في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب، وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة منذ بدئها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، في إيجاز صحفي أن قوات الجيش ملتزمة بشكل تام وكامل بوقف إطلاق النار وفقاً للهدنة الأممية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، في ظل تواصل تصعيد الميليشيات الحوثية وخروقاتها للهدنة.

وأشار إلى أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش في جبهات مأرب رصدت خلال الـ11 يوماً الماضية، ارتكاب الميليشيات الحوثية 226 خرقاً للهدنة، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي تواصل الدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات الجنوبية بمأرب، واستهداف الأعيان المدنية في ضواحي محافظة مأرب بصاروخ باليستي أسفر عن أضرار مادية بممتلكات المدنيين. وفي محافظة تعز أفاد العميد مجلي أن قوات الجيش رصدت ارتكاب الميليشيات الحوثية 342 خرقاً للهدنة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية، و305 خروقات للهدنة في محافظة حجة، و156 خرقاً في الحديدة. كما ارتكبت ميليشيات الحوثي 100 خرق للهدنة في محافظة الجوف، و61 خرقا للهدنة في جبهتي مريس وبتار، بمحافظة الضالع، فيما بلغت خروقات الميليشيات في محافظة صعدة 40 خرقاً، بحسب الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني. وأكد العميد مجلي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل تصعيدها المستمر بقصف المدن المكتظة بالسكان والنازحين في محافظتي تعز ومأرب بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.