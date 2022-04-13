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موسكو تفرض عقوبات على 398 برلمانياً أميركياً
موسكو تفرض عقوبات على 398 برلمانياً أميركياً
14 ابريل 2022 00:10

أعلنت روسيا الأربعاء فرض عقوبات على 398 عضواً في الكونغرس الأميركي في رد انتقامي على الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بسبب الحرب في وكرانيا، متوعدة بالإعلان عن مزيد من العقوبات في وقت لاحق.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "بالنظر إلى العقوبات التي تقوم الولايات المتحدة بفرضها بشكل مستمر، من المقرر الإعلان عن مزيد من الإجراءات الروسية المضادة في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل حظر دخول البلاد.
وأضافت الخارجية الروسية في بيان منفصل أنها فرضت عقوبات على 87 عضواً في مجلس الشيوخ الكندي، وسيتم الإعلان عن إجراءات أخرى قريبا بسبب سياسات أوتاوا "القصيرة النظر".
وكان الغرب قد فرض بعد الهجوم الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير عقوبات قاسية على موسكو، بينها استبعاد العديد من المصارف الروسية من نظام سويفت وحظر استيراد الفحم الروسي، إضافة إلى قيود تطال الاستثمارات.

 

المصدر: آ ف ب
روسيا
أميركا
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