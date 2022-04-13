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وكالة الفضاء الأوروبية تنهي التعاون مع روسيا في مشروع الهبوط على القمر
وكالة الفضاء الأوروبية تنهي التعاون مع روسيا في مشروع الهبوط على القمر
13 ابريل 2022 23:27

قررت وكالة الفضاء الأوروبية إنهاء تعاونها مع روسيا في مهمة "لونا" للهبوط على القمر، وهو جانب آخر من تداعيات هجوم روسيا الراهن لأوكرانيا.
وقالت الوكالة إنها ستبحث عن طرق أخرى لتصنيع التكنولوجيا اللازمة للمهمة، التي كان من المفترض أن يتم تصنيعها بالتعاون مع الروس.
وعلى سبيل المثال، قالت وكالة الفضاء الأوروبية إنها ستقوم بتصنيع نظام حفر وتحليل بالتعاون مع وكالة الطيران والفضاء الأميركية ( ناسا).
وأشارت الوكالة إلى أنها تبحث حالياً عن شريك لتطوير نظام الهبوط الدقيق.
وكتب جوزيف اشباخر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية على موقع تويتر "لقد أصبح وقت تحقيق طموحاتنا بشأن أوروبا قوية ومستقلة ومرنه في الفضاء أكثر أهمية من أي وقت مضى".

 

المصدر: د ب أ
وكالة الفضاء الأوروبية
روسيا
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