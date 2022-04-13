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لوبان تعتزم إنهاء التعاون الدفاعي مع ألمانيا حال فوزها بالرئاسة الفرنسية
لوبان تعتزم إنهاء التعاون الدفاعي مع ألمانيا حال فوزها بالرئاسة الفرنسية
13 ابريل 2022 20:57

أعلنت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، اعتزامها إنهاء التعاون مع ألمانيا في مجال الدفاع في حال فوزها في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية .
وقالت لوبان في باريس، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تقدم نفسها على أنها صورة مقابلة تماماً للهوية الاستراتيجية لفرنسا "وبسبب هذه الاختلافات الجذرية وهي تباينات استراتيجية لا يمكن التوفيق بينها، فإننا سننهي كل التعاون مع برلين" مشيرة إلى أنها تعتزم التركيز بشكل أكبر على المشاريع الذاتية.
وكانت لوبان أعلنت في وقت سابق أن ألمانيا تنتقد على سبيل المثال صادرات الأسلحة الفرنسية ،ولا تعتبر هذه الصادرات امتداداً للسياسة الخارجية.
واتهمت لوبان منافسها الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون بالتعامي عن برلين، وقالت إنها لا تريد أن تحذو حذوه.
وكان ماكرون ولوبان حصلا على أعلى نسبتي تصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، ليذهب الاثنان إلى جولة إعادة فاصلة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وأوضحت لوبان كيف أنها ترغب في إعادة تشكيل السياسة الخارجية لفرنسا من جديد، وقالت إنها تعتزم التركيز بالدرجة الأولى على التعاون الثنائي بدلاً من التعاون داخل المنظمات الدولية.
وتحت شعار المزيد من الاستقلالية، أعلنت لوبان أنها لن تضع أي قوات فرنسية تحت قيادة أجنبية، واعتزامها الانسحاب من هيكل قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

 

المصدر: د ب أ
فرنسا
ألمانيا
ألمانيا وفرنسا
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