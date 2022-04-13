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اليونان تعتزم تخفيف قيود «كورونا» اعتباراً من أول مايو
اليونان تعتزم تخفيف قيود «كورونا» اعتباراً من أول مايو
13 ابريل 2022 20:10

قال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس في التلفزيون الحكومي، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون مطلوباً من مواطني بلاده إظهار دليل على تلقي التطعيم عند دخولهم المطاعم والمتاجر والمتاحف اعتباراً من أول مايو المقبل.وقررت السلطات أيضاً رفع شرط الخضوع لفحص «كورونا» بالنسبة لطلاب المدارس والمدرسين، ولكن سيستمر استخدام الكمامات إجبارياً في الأماكن المغلقة حتى أول يونيو، وداخل المستشفيات ودور الرعاية بعد ذلك.
وقال بليفريس، إن الاحتفال بعيد الفصح اليوناني، يوم 24 أبريل هذا العام، سيجرى بموجب القيود الحالية.
وستجرى مراجعة للقيود التي تم رفعها في أول سبتمبر.

 

المصدر: د ب أ
اليونان
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