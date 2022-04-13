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عربي ودولي
السعودية والكويت تدعوان إيران إلى التفاوض بشأن «المنطقة المغمورة»
السعودية والكويت تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة
13 ابريل 2022 15:39

الرياض (وكالات)

قالت السعودية والكويت، في بيان مشترك نشرته وكالتا الأنباء في البلدين، اليوم، إنهما تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.
ونقل البيان عن وزارتي الخارجية السعودية والكويتية القول إن البلدين يؤكدان على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022.
وذكر البيان أن السعودية والكويت سبق أن وجهتا الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات.
وأضاف: «تُجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات».
وفي مارس الماضي، وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.

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