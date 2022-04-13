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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين
عمال الإنقاذ عقب انهيار أرضي في قرية بونجا في بلدة باي باي بمقاطعة ليتي
13 ابريل 2022 14:22

قال مسؤولون فلبينيون اليوم الأربعاء إن حصيلة القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة استوائية تضرب البلاد هذا العام ارتفعت إلى 63 شخصا.

وتم انتشال 48 جثة من مدينة بايباي في إقليم ليتي على بعد 599 كيلومترا جنوب شرق مانيلا ، حيث لا يزال 27 شخصا في عداد المفقودين، طبقا لما 
ذكرته الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث بالمدينة.

وأضافت أن ستة أشخاص قتلوا أيضا في انهيارات أرضية في بلدة أبويوج القريبة بينما غرق سبعة أشخاص في فيضانات في أقاليم نيجروس أورينتال 
ودافاو أورينتال ودافاو دي أورو وسمر.

وقالت الشرطة إن رجلين قتلا في انهيارات أرضية منفصلة في إقليم "سيبو" وسط البلاد.

وقالت الوكالة ومسؤولون محليون إن أكثر من 240 شخصا أصيبوا بجروح جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات بينما فقد شخص آخر في إقليم دافاو دي 
أورو.

وضربت العاصفة الاستوائية ميجي الساحل الشرقي للفلبين يوم الأحد الماضي ، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة. وقال مكتب الأرصاد الجوية إنها ضعفت 
منذ ذلك الحين إلى مستوى منخفض لكنها تتحرك ببطء ولذلك لا تتوقف الأمطار. 

المصدر: وكالات
الفلبين
انهيارات أرضية
فيضانات
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