قتلى بينهم سياح في حادث سير مروع بمصر

أعلنت سلطات محافظة أسوان، جنوبي مصر، مقتل 10 أشخاص ( أربعة سياح فرنسيين، وسائح بلجيكي، وخمسة مصريين) جراء حادث سير وقع اليوم الأربعاء على طريق أبوسمبل السياحي.

وقالت سلطات المحافظة، في بيان اليوم، إن حادث التصادم الذي وقع بين حافلة سياحية وسيارة نقل عند الكيلو 43 بطريق أسوان - أبوسمبل السياحي، أسفر أيضا عن إصابة 14 سائحا بينهم ثمانية فرنسيين، وستة بلجيكيين، وحالة جميع المصابين مستقرة.

وأشار البيان إلى أن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، انتقل إلى المستشفى الجامعى في أسوان للاطمئنان على السياح المصابين بالحادث.