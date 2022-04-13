اليوم 07:47
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
قتلى بينهم سياح في حادث سير مروع بمصر
أرشيفية
13 ابريل 2022 13:40

أعلنت سلطات محافظة أسوان، جنوبي مصر، مقتل 10 أشخاص ( أربعة سياح فرنسيين، وسائح بلجيكي، وخمسة مصريين) جراء حادث سير وقع اليوم الأربعاء على طريق أبوسمبل السياحي.

وقالت سلطات المحافظة، في بيان اليوم، إن حادث التصادم الذي وقع بين حافلة سياحية وسيارة نقل عند الكيلو 43 بطريق أسوان - أبوسمبل السياحي، أسفر أيضا عن إصابة 14 سائحا بينهم ثمانية  فرنسيين، وستة  بلجيكيين، وحالة جميع المصابين مستقرة.

وأشار البيان إلى أن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، انتقل إلى المستشفى الجامعى  في أسوان للاطمئنان على السياح المصابين بالحادث. 

المصدر: د ب أ
مصر
أسوان
حادث مروري
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©