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أوكرانيا: روسيا مستمرة في قصف ماريوبول جواً
أحد السكان المحليين يدفع عربة بينما يزيل حديقة من الحطام بجوار منزل مدمر في قرية بوهدانيفكا ، شمال شرق كييف
13 ابريل 2022 12:49

قالت مصادر أوكرانية إن روسيا استمرت في قصف مدينة ماريوبول مساء أمس الثلاثاء، حيث استهدفت ميناء المدينة ومصنع ازوفستال للحديد، الذي يتحصن الجنود بداخله.

وقالت مصادر بالجيش الأوكراني إن المدفعية الروسية هاجمت أيضا مدينة خاركيف بشرق البلاد. ولم يتسن التأكد من المعلومات بشأن القتال بصورة مستقلة.

وأشار التقرير الذي صدر صباح اليوم الأربعاء أن الوضع العسكري لم يتغير بصورة كبيرة خلال الليل. ومن المتوقع شن هجوم روسي واسع النطاق في شرق 
أوكرانيا خلال الايام أو الاسابيع المقبلة.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مساء أمس الثلاثاء لاتخاذ إجراءات لمنع استخدام روسيا المحتمل لأسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
موسكو
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