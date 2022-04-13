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ارتفاع مستمر لإصابات كورونا في شنغهاي رغم الإغلاق
ارتفاع مستمر لإصابات كورونا في شنغهاي رغم الإغلاق
13 ابريل 2022 09:54

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الإصابات بفيروس كورونا تواصل الارتفاع في شنغهاي على الرغم من عمليات الإغلاق واسعة النطاق.
وتم تسجيل 26 ألفا و330 إصابة جديدة يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات اليوم الأربعاء ، لكن معظم الحالات بدون أعراض.
وتعد شنغهاي في قلب أكبر موجة تفشي لكوفيد 19 في الصين منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عامين، وسجلت معظم الحالات التي بلغت نحو 28 ألف حالة في جميع أنحاء البلاد.
وعلى الرغم من الإعلان يوم الاثنين عن تخفيف تدريجي متوقع للإغلاق، إلا أن الغالبية العظمى من سكان منطقة شنغهاي البالغ عددهم 26 مليون نسمة ما زالوا متأثرين بحظر التجول.
كما حظرت حكومة المدينة حركة المرور الخاصة في الشوارع ، لكن سمح للسكان بمغادرة منازلهم اليوم الأربعاء.
ومع ذلك ، لا تزال معظم المتاجر مغلقة.

المصدر: وكالات
الصين
شنغهاي
كورونا
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