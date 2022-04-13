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زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرّب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين
زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرّب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين
13 ابريل 2022 09:45

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، على روسيا تبادل فيكتور ميدفيدشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا، وذلك بعيد إعلان كييف إعادة توقيف هذا الثري بعد فراره من الإقامة الجبرية.
وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة بثّت عبر تطبيق تلغرام "أعرض على روسيا الاتّحادية تبادل رَجلكم هذا بشبّاننا وشابّاتنا المحتجزين حالياً" لدى الروس.
وأضاف "لهذا السبب، من المهمّ أن تأخذ أجهزتنا الأمنية والعسكرية أيضاً في الاعتبار هذا الاحتمال".
وكان زيلينسكي نشر على الإنترنت صورة ظهر فيها ميديفيدشوك بشعر أشعث ومكبّل اليدين مرتدياً بزّة الجيش الأوكراني.
وكتب الرئيس الأوكراني في منشور على قناته في تطبيق تلغرام "عملية خاصة نُفّذت بفضل "اس.بي.يو" (جهاز الأمن الأوكراني) أحسنتم!".
وأكّد الجهاز لاحقاً في بيان توقيف ميدفيدشوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية إلى أن فُقد أثره بعد أيام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.
وقال قائد الجهاز إيفان باكانوف إن عناصر الجهاز نفذوا "عملية خاصة خاطفة وخطرة متعددة المستويات لإلقاء القبض" على النائب المؤيد لروسيا.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
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