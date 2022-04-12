اليوم 09:26
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
اليابان تعتزم تجميد أصول 398 روسياً بينهم ابنتا بوتين
مقر وزارة الخارجية اليابانية
13 ابريل 2022 02:07

طوكيو (وكالات)

أعلنت اليابان أمس، أنها ستجمد أصول 398 فرداً روسياً بمن فيهم ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إن «العقوبات التي وافق عليها مجلس الوزراء تشمل كذلك تجميد أصول 28 منظمة روسية مثل الشركات المرتبطة بالجيش والمؤسستين الماليتين الرئيسيتين في البلاد، بالإضافة إلى ذلك ستحظر اليابان استيراد بعض الآلات والمنتجات الخشبية والكحولية من روسيا». وفرضت اليابان إلى الآن عقوبات طالت 499 فرداً من بينهم تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

روسيا
اليابان
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
وزارة الخارجية اليابانية
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©