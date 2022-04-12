اليابان تعتزم تجميد أصول 398 روسياً بينهم ابنتا بوتين

طوكيو (وكالات)

أعلنت اليابان أمس، أنها ستجمد أصول 398 فرداً روسياً بمن فيهم ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إن «العقوبات التي وافق عليها مجلس الوزراء تشمل كذلك تجميد أصول 28 منظمة روسية مثل الشركات المرتبطة بالجيش والمؤسستين الماليتين الرئيسيتين في البلاد، بالإضافة إلى ذلك ستحظر اليابان استيراد بعض الآلات والمنتجات الخشبية والكحولية من روسيا». وفرضت اليابان إلى الآن عقوبات طالت 499 فرداً من بينهم تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.