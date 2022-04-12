كييف: 400 مدني دفنوا في سيفيرودونتسك منذ بدء الحرب

كييف (وكالات)

دفن نحو 400 مدني في مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، على ما أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غيداي أمس. وكتب غيداي على «تلغرام»: «جرى حوالي 400 دفن منذ بدء الحرب قبل 48 يوماً» من دون أن يوضح أسباب الوفيات، مشيراً إلى دفن المدنيين في مقابر فردية.

أما في مدينة ليسيتشانسك المجاورة، فيتم دفن القتلى في مقابر جماعية، بحسب غيداي.

وأضاف: «مشارح المدن التي تسيطر عليها أوكرانيا مليئة بجثث المدنيين، الكهرباء تأتي بشكل متقطع أو غير متوافرة، ثمة جثث أيضاً في أقبية مبانٍ»، موضحاً أن الجثث تدفن بأسرع ما يمكن خلال فترات توقف عمليات القصف.

وتابع أن الوضع معقد جداً أيضاً في مدينتين أخريين تقعان حالياً على خط المواجهة هما بوباسنا وروبيجني، حيث «رفع الجثث مستحيل».

وأكد غيداي أنه «نتيجة للقصف، ما زالت الجثث منتشرة في شوارع بعض المناطق».