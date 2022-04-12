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عودة 870 ألف أوكراني إلى ديارهم
عودة 870 ألف أوكراني إلى ديارهم
13 ابريل 2022 02:07

كييف (وكالات)

عاد أكثر من 870 ألف أوكراني إلى بلادهم منذ بدء الحرب، بينهم نساء وأطفال، على ما أعلن حرس الحدود الأوكراني أمس.
قال المتحدث باسم حرس الحدود اندريه ديمتشينكو «في الوقت الحالي، يعود 25 إلى 30 ألف أوكراني يومياً إلى بلادهم، وعلى عكس الأيام الأولى عندما كان الأمر يتعلق غالباً برجال، ثمة نساء وأطفال ومسنون أيضاً في الوقت الراهن».
في 3 أبريل، أوردت وزارة الداخلية عودة 537 ألف أوكراني إلى ديارهم مستندة بذلك على إحصاء إدارة حرس الحدود الحكومية.
وأضاف المتحدث: «يقولون إنهم يرون أن الوضع بات أكثر أماناً، خصوصاً في المناطق الغربية ولم يعد بإمكانهم البقاء في الخارج، وهم مستعدون للعودة إلى البلاد والبقاء فيها».
وفرّ أكثر من 4.6 مليون أوكراني من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

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