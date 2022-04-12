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الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لتجنب المجاعة بالصومال
أرشيفية
13 ابريل 2022 02:07

جنيف (وكالات)

دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى التحرك السريع لتجنب المجاعة في الصومال وزيادة المساعدات الإنسانية، وسد الفجوة بين أزمة الجوع المتزايدة في الصومال وقلة الموارد المتاحة.
وأوضحت نائبة مدير البرنامج في الصومال لارا فوسي، أن 6 ملايين شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة، وتتعرض بعض المناطق لخطر حقيقي للمجاعة، مشيرةً إلى أن العائلات تكافح للتعامل مع آثار الجفاف والارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والوقود وانخفاض القوة الشرائية، ما أدى إلى أوضاع كارثية بالنسبة للملايين، إضافةً إلى توافد الحشود الغفيرة على المخيمات طلباً للطعام وعلى وجوههم علامات مرئية لسوء التغذية الذي يهدد الحياة.
وكان البرنامج قد أعلن عن تدهور الأوضاع في الصومال منذ شهور مع استمرار موجة الجفاف الشديد، الأمر الذي جعل البلاد على حافة كارثة إنسانية، في حين يعمل البرنامج على توسيع نطاق استجابته للطوارئ لتوزيع الطعام على 2.5 مليون شخص، وهو أمر صعب بالنظر إلى فجوة تمويل تبلغ 149 مليون دولار أميركي.

برنامج الغذاء العالمي
الأمم المتحدة
المجاعة
الصومال
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