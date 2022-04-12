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عربي ودولي
الصين تدافع عن سياستها لمكافحة كورونا
زهاو ليجيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية
13 ابريل 2022 02:07

بكين (وكالات)

دافعت الصين عن سياستها لمكافحة فيروس كورونا في ظل انتقاد المؤسسات التجارية التي تعمل في البلاد بسبب تضرر سلاسل الإمداد والأعمال، بسبب الإجراءات الصارمة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية زهاو ليجيان للصحفيين، في بكين أمس، إن تأثيرات السياسة محدودة وقصيرة المدى.
وأضاف: «أعتقد أن كل بروتوكل له ثمنه، ولكن مقارنة بسلامة وحياة شعبنا، يستحق الأمر هذا الثمن».
وأوضح أن «الحقائق تظهر أن استراتيجية عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا متوائمة مع الواقع الصيني وفعالة في خفض حالات الإصابة والوفيات». وأشار زهاو إلى أن البيانات الاقتصادية كشفت أيضاً أن الصين سيطرت على الجائحة، وبهذه الطريقة، يمكن للصين المساهمة في العمل على استقرار سلاسل الإمداد ونمو الاقتصاد العالمي.
وكان ممثلو المؤسسات الأوروبية قد أشاروا في وقت سابق إلى أن سلاسل الإمداد التي لا يمكن الاعتماد عليها والمتقطعة، ومشاكل النقل وارتفاع تكلفة الشحن وقيود السفر ونقص العمالة الأجنبية الماهرة، تعتبر من بين المشاكل الناجمة عن قيود مكافحة كورونا.
وأمرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأول، موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين بمغادرة قنصليتها في شنغهاي، وسط تفش متزايد لفيروس كورونا والإجراءات المثيرة للجدل المعمول بها للحد منه.

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