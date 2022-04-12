اليوم 09:24
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إنقاذ 7 بحارة هنود قبالة سواحل عدن
إنقاذ 7 بحارة هنود قبالة سواحل عدن
13 ابريل 2022 02:07

عدن (الاتحاد)

تمكنت الطواقم البحرية لميناء عدن، أمس، من إنقاذ 7 بحارة يحملون الجنسية الهندية كانوا على متن سفينة محترقة قبالة سواحل عدن.
وأوضح مصدر بميناء عدن لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «برج المراقبة تلقى بلاغا بتعرض الزعيمة الخشبية الهندية جوشي سمداني لحريق في غرفة محركاتها وفور استلام البلاغ تحركت قاطرة بحرية وزورق إرشاد وتم إنقاذ جميع البحارة والقيام بعملية إخماد الحريق».
وأكد أنه تم إنقاذ 7 بحارة من الجنسية الهندية، وتعرض بعضهم لإصابات وتم نقلهم إلى مستشفى خليج عدن.
وأشارت مؤسسة موانئ عدن إلى أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء بربرة في الصومال ومحملة بمواد غذائية متنوعة.
ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل حول الأضرار التي لحقت بالسفينة.

اليمن
عدن
ميناء عدن
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©