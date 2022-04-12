إنقاذ 7 بحارة هنود قبالة سواحل عدن

عدن (الاتحاد)

تمكنت الطواقم البحرية لميناء عدن، أمس، من إنقاذ 7 بحارة يحملون الجنسية الهندية كانوا على متن سفينة محترقة قبالة سواحل عدن.

وأوضح مصدر بميناء عدن لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «برج المراقبة تلقى بلاغا بتعرض الزعيمة الخشبية الهندية جوشي سمداني لحريق في غرفة محركاتها وفور استلام البلاغ تحركت قاطرة بحرية وزورق إرشاد وتم إنقاذ جميع البحارة والقيام بعملية إخماد الحريق».

وأكد أنه تم إنقاذ 7 بحارة من الجنسية الهندية، وتعرض بعضهم لإصابات وتم نقلهم إلى مستشفى خليج عدن.

وأشارت مؤسسة موانئ عدن إلى أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء بربرة في الصومال ومحملة بمواد غذائية متنوعة.

ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل حول الأضرار التي لحقت بالسفينة.