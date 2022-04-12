توثيق 1635 حالة تعذيب بحق المختطفين لدى «الحوثي»

عدن (وكالات)

وثق تحالف حقوقي يمني تعرض 1635 مختطفاً لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى شتى أنواع التعذيب داخل السجون خلال الأعوام الستة السابقة.

ووفق «تحالف رصد»، فإن من بين المختطفين الذين مارست الميليشيات بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية، 109 أطفال و33 امرأة و78 مسناً موزعين على 17محافظة يمنية.

وأشار إلى أن 1427 مختطفاً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي بينهم 101 أطفال و24 امرأة و63 مسناً، مما أسفر عن إصابة بعضهم بشلل كلي ونصفي والبعض الآخر بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية، بينما تعرض 208 مختطفين آخرين لأشد وأقسى أنواع التعذيب.

ولفت إلى أن المختطفين الذين توفوا جراء التعذيب من بينهم 8 أطفال و9 نساء و15 مسناً، البعض منهم فارق الحياة داخل الزنازين تحت سياط التعذيب والبعض الآخر توفوا نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج.

وأكد أن عددا من المختطفين تعرضوا للتصفية الجسدية داخل سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية، فيما عدد منهم دفعتهم قسوة وبشاعة التعذيب إلى الانتحار. وبحسب التحالف الحقوقي فقد سجلت أمانة العاصمة أعلى نسبة تعذيب للمختطفين وذلك بواقع 430 حالة تعذيب بينهم 12 طفلاً و8 نساء و12 مسناً فضلا عن 48 مختطفاً تم تعذيبهم حتى الموت بينهم 4 مسنين.