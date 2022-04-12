81 خرقاً «حوثياً» للهدنة في اليمن

عدن (الاتحاد)

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها للهدنة المعلنة، لليوم التاسع على التوالي، في جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة وحجّة والجوف ومارب.

ورصد الجيش اليمني، 81 خرقًا ارتكبتها الميليشيات، منها 23 خرقاً للهدنة في جبهات تعز، و22 انتهاكاً في جبهات مأرب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و17 في جبهات حجة، و14 خرقًا في محوري «البرح وحيس» بالحديدة، و5 خروقات في جبهات القتال شرق حزم الجوف. وتنوّعت الخروقات بين محاولتي تسلل نفّذتها الميليشيات الحوثية في محور «حيس» بالحديدة، ومحاولة تسلل أخرى باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة الفليحة جنوب مأرب.

فيما استمرّت الميليشيات الإرهابية في استهداف مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع في عدّة جبهات جنوب مأرب وفي محور «حيس» بطائرات مسيّرة.

كما استمرت الميليشيات الحوثية، في الدفع بتعزيزات بشرية ومادية إلى عدّة جبهات منها 9 أطقم محملة بعتاد وأفراد دفعت بها إلى مواقع متفرقة جنوب مأرب.