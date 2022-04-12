اليوم 09:24
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
81 خرقاً «حوثياً» للهدنة في اليمن
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثي جنوب مأرب (أرشيفية)
13 ابريل 2022 02:07

عدن (الاتحاد)

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها للهدنة المعلنة، لليوم التاسع على التوالي، في جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة وحجّة والجوف ومارب.
ورصد الجيش اليمني، 81 خرقًا ارتكبتها الميليشيات، منها 23 خرقاً للهدنة في جبهات تعز، و22 انتهاكاً في جبهات مأرب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و17 في جبهات حجة، و14 خرقًا في محوري «البرح وحيس» بالحديدة، و5 خروقات في جبهات القتال شرق حزم الجوف. وتنوّعت الخروقات بين محاولتي تسلل نفّذتها الميليشيات الحوثية في محور «حيس» بالحديدة، ومحاولة تسلل أخرى باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة الفليحة جنوب مأرب.
فيما استمرّت الميليشيات الإرهابية في استهداف مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع في عدّة جبهات جنوب مأرب وفي محور «حيس» بطائرات مسيّرة.
كما استمرت الميليشيات الحوثية، في الدفع بتعزيزات بشرية ومادية إلى عدّة جبهات منها 9 أطقم محملة بعتاد وأفراد دفعت بها إلى مواقع متفرقة جنوب مأرب.

اليمن
ميليشيات الحوثي
الجيش اليمني
تعز
الحديدة
مأرب
الجوف
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©