الإمارات: دعم جهود التسوية السياسية في اليمن

دبي، عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن تضم كافة الأطراف لضمان ترسيخ الاستقرار والسلام وبما ينعكس على ازدهار وتنمية اليمن، فيما واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقها للهدنة المعلنة لليوم التاسع على التوالي.

والتقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ديفيد جريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، وتيم ليندركينج المبعوث الأميركي الخاص لليمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المتعلقة بجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تضم كافة الأطراف اليمنية لضمان ترسيخ الاستقرار والسلام وبما ينعكس على ازدهار وتنمية اليمن.

ورحب معاليه بالتطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، آملاً أن تساهم الخطوة في دفع جهود السلام عبر حوار جدي يناقش كافة القضايا المتعلقة بالشأن اليمني. شارك في الاجتماع سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.

وفي سياق آخر، استقبل العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني، اللواء محمد ناجي محمد يوسف الملحق العسكري المصري لدى المملكة العربية السعودية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية مخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، وما يمثله ذلك من تحول مهم في المعركة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تشكل تهديداً حقيقياً لأمن الملاحة في البحر الأحمر ودول المنطقة، كما تم في اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري.

وفي سياق آخر، أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، أمس، أن القوات المسلحة ستبقى سداً منيعاً في مواجهة الانقلاب والإرهاب وصمام أمان اليمن في حماية أرضه وسيادته ووحدته ومكتسباته. وأضاف العميد مجلي في إيجاز صحفي: عازمون على هزيمة الميليشيات الحوثية. وعبر العميد مجلي عن شكره لدول مجلس التعاون الخليجي وللأمانة العامة للمجلس على رعاية المشاورات اليمنية وتوحيد الرؤى وجهودهم المشرفة في الوقوف إلى جانب الشعب والحكومة والقوات المسلحة في استعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية، في هذه المعركة المصيرية المشتركة، وقطع مشروع الميليشيات الحوثية.

واستعرض ناطق القوات المسلحة التطورات الميدانية في الجبهات القتالية، والخروق والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية للهدنة الأممية لليوم الحادي عشر على التوالي، مشيراً إلى أنها بلغت 1230 خرقاً في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب، وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة.

وأكد العميد مجلي أن الجيش اليمني ملتزم بشكل تام وكامل بوقف إطلاق النار وفقاً للهدنة الأممية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، في ظل تواصل تصعيد الميليشيات الحوثية وخروقها للهدنة.

وفي السياق، رحبت وزارة الخارجية المجرية بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي وقرار نقل السلطة الذي أعلنه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

وقال بيان نشره موقع الحكومة الرسمي: «ترحب وزارة الخارجية والتجارة بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والقرار الذي اتخذه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بنقل السلطة والصلاحيات إليه، وتعتبر المجر هذا التطور علامة فارقة تمهد الطريق لجميع أصحاب المصلحة السياسيين للعمل بنشاط معًا من أجل حل النزاع».

وثمنت الوزارة جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تسهيل المحادثات اليمنية البينية في الرياض، مؤكدة الدور المهم للمبعوث الأممي في هذه العملية وتكرر دعمها الكامل له.