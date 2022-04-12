العثور على قبر عمره آلاف السنين شرق ألمانيا

اكتشف علماء آثار قبر قديم يحوي رفات العديد من الأشخاص بالقرب من مدينة فوسترمارك بولاية براندنبورج شرق ألمانيا.وأعلن مكتب ولاية براندنبورج للحفاظ على المعالم والمتحف الأثري المحلي، اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء الأشخاص تم دفنهم حسب الشواهد الحالية في أواخر العصر الحجري الحديث أو أوائل العصر البرونزي في الفترة بين عامي 2200 و1800 قبل الميلاد.

وكان الخبراء عثروا على الاكتشاف النادر للغاية قبل بضعة أسابيع.

وأوضح المكتب أنه لا يزال من غير المعروف بعد لماذا تم دفن هؤلاء الأشخاص معاً وما السبب في وفاتهم.

وأشار المكتب إلى أنه سيتم انتشال المدفن مجمعاً لضمان نقله من دون حدوث تلفيات، مشيراً إلى أنه سيتم دفع لوح فولاذي كبير تحت القبر من أجل انتشاله.

ومن المنتظر مواصلة الفحوص على القبر، وذلك بعد نقل كامل كتلته التي يقدر وزنها بما يتراوح بين 3 و4 أطنان على متن شاحنة إلى مكتب ولاية براندنبورج للحفاظ على المعالم.