هولندا تحتجز 20 يختاً روسياً

أعلنت سلطات الجمارك الهولندية الثلاثاء أنها احتجزت 20 يختاً في ورش بناء سفن في هولندا بعد فرض عقوبات على روسيا وبيلاروس.وأوضحت السلطات الجمركية في بيان «إثر العقوبات التي فرضت على روسيا وبيلاروس وضعت الجمارك تحت الرقابة المشددة 20 يختاً في تسع ورش لبناء السفن».

وأضافت «بما أنها تحت الرقابة المشددة لا يسمح بتسليم هذه اليخوت العشرين أو نقلها أو تصديرها».

و14 من هذه السفن الفارهة في طور البناء فيما ثمة يختان مخزنان وأربعة قيد الصيانة.

ويترواح طول هذه اليخوت بين 8.5 متر و120 متراً.

وكانت السلطات الجمركية الهولندية أعلنت الأربعاء احتجاز 14 يختاً. وأعلنت دول أوروبية عدة في الفترة الأخيرة مصادرة يخوت تستهدفها العقوبات منذ بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.