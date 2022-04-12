نائب حاكم نيويورك يسلم نفسه للشرطة على خلفية قضية تتعلق بالفساد

سلم نائب حاكم ولاية نيويورك الديموقراطي براين بنجامن نفسه للشرطة الفدرالية، اليوم الثلاثاء، ومثل أمام قاضٍ في إطار قضية فساد، وفق ما ذكر مكتب المدعي العام في بيان.وقال مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية لنيويورك في البيان، إن «بريان بنجامين، نائب حاكم ولاية نيويورك، متهم بالفساد ومخالفات أخرى ذات صلة».

وأشار إلى أن نائب الحاكم البالغ من العمر 45 عاماً «قصد مكتب التحقيقات الفدرالي في مانهاتن هذا الصباح»، ومثل أمام قاضٍ فدرالي.

والمسؤول المُنتخب متهم خصوصاً بأنه «استخدم نفوذه»، منذ عام 2019 كنائب في برلمان الولاية من أجل «تحويل إعانة تديرها الولاية (نيويورك) إلى منظمة يسيطر عليها مستثمر عقاري لقاء تبرعات» لصالح حملته ليتم انتخابه في عام 2021 كمراقب مالي لمدينة نيويورك.

كذلك يُتهم بنجامين بتقديم وثائق مزورة عند إعلان ترشحه لمنصب نائب الحاكم في انتخابات 2022 ، و«الانخراط في سلسلة من الأكاذيب والخداع لتغطية آلية الفساد».

وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بتهمة الفساد، وما يصل إلى 20 عاماً في التهم الأخرى، خصوصاً تزوير الوثائق.