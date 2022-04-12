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إصابة 4 أشخاص إثر انفجار في مطعم ببرشلونة
إصابة 4 أشخاص إثر انفجار في مطعم ببرشلونة
12 ابريل 2022 23:33


 ذكرت دائرة الإطفاء في برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مدير مطعم بوسط المدينة تعرض لإصابات بالغة، وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات طفيفة إثر انفجار وحريق أعقبه في المطعم.وقال ألبرت باليا، نائب عمدة المدينة، إن مدير المطعم تم نقله إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة.
ووردت للشرطة في وقت سابق مزاعم بإهمال مالك المطعم التي تقع في حي إيشامبلا ببرشلونة.
وذكر باليا، إن أمراً قضائياً صدر قبل أيام من الانفجار لإغلاق المطعم، التي تقع قرب شارع المشاة الشهير «لا رامبلا».
ووقع الانفجار قبل الرابعة صباحاً (0200 بتوقيت جرينتش) بوقت قصير. ونشب الحريق الناجم عن الانفجار في الشقق التي تعلو المطعم، فيما تم إجلاء نحو 15 من سكان الشقق عبر سطح المبنى.

 

المصدر: د ب أ
برشلونة
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