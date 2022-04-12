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ماكرون: لوبان تريد خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
ماكرون: لوبان تريد خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
12 ابريل 2022 21:54

زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية، اليوم الثلاثاء، أن مرشحة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان تريد بشكل غير معلن أن تُخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمته بمدينة مولوز شرقي فرنسا، أشار ماكرون إلى حقيقة أن لوبان قالت إنها تريد الامتناع عن دفع رسوم الاتحاد الأوروبي، وتغيير بعض جوانب العلاقة الفرنسية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون: "هناك البعض ممن حاولوا ذلك، وواجهوا مشاكل"، مضيفاً أن "هذا يعني أنها تريد الخروج، لكنها لا تعتقد أن لديها الثقة لقول ذلك".
وأضاف ماكرون: "لقد وضعت في برنامجها أنها تريد إنشاء تحالف للدول القومية".
ثم تابع مشيراً إلى علاقاته الخاصة بأوروبا بالإضافة إلى الآثار الإيجابية التي يتركها الاتحاد الأوروبي على شعوب فرنسا.
وقال "أنا أؤمن بأوروبا. لقد قمنا بتغييرها في السنوات الخمس الماضية وقمنا بأشياء كأوروبيين غيرت حياة مواطنينا"، مستشهداً بالجهود على مستوى الكتلة لتأمين الحصول على لقاحات فيروس كورونا أو حملة التمويل الذي تغذيه الديون لمساعدة البلدان على التعامل مع آثار الوباء.
ومن المقرر أن يخوض ماكرون ولوبان جولة الإعادة الرئاسية في 24 أبريل الجاري، ويتصدر ماكرون بفارق ضئيل.

 

المصدر: د ب أ
إيمانويل ماكرون
فرنسا
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