16 مصاباً بإطلاق نار في نيويورك

أبوظبي، نيويورك (الاتحاد، وكالات)

أصيب ما لا يقل عن 16 شخصًا بإطلاق نار وبعضهم بشظايا على يد مسلح مجهول يرتدي سترة عاكسة وقناعا واقيا من الغازات في محطة مترو الأنفاق المتجه شمالاً في ضاحية بروكلين بمدينة نيويورك.

وانتشرت حالة من الهلع والفوضى بين ركاب محطات القطار التي وقعت فيها الحادثة، وكذلك على أرصفة المناطق والشوارع المجاورة، التي تم على الفور إغلاقها من قبل رجال الأمن ونشرت بها تعزيزات أمنية كبيرة. وفي تصريحات أدلى بها متحدث باسم الدفاع المدني أكد عثور السلطات على عبوات ناسفة غير متفجرة في موقع الحادث، في حين أكدت شرطة المدينة عدم وجود عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي.

وصرح مسؤول أمني، في موقع الحادث، بأن رجال الشرطة يحاولون مطاردة مسلح وصف بأنه كان يرتدي قناع غاز وسترة برتقالية خاصة بعمال البناء.

وتم العثور في بداية الأمر على ما لا يقل عن 4 من الضحايا في محطة مترو أنفاق شارع 36 في سانسيت بارك وآخر في محطة شارع 25 في جرين وود هايتس قبل الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت نيويورك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار قد وقع في القطار أم في المحطات، إلا أن بعض شهود عيان أبلغوا عن مشاهدتهم استخدام عبوة دخان محتملة أثناء إطلاق النار.

ووقع الحادث في وقت كانت فيه شرطة مدينة نيويورك تبحث فيه عن 4 طرود اعتبرت مشبوهة في البداية، لكن تم تحديدها لاحقًا على أنها لا أساس لها من الصحة.

وفور وقوع الحادث قامت سلطات المدينة بإغلاق المدارس في المنطقة وإيقاف العمل بمحطة المترو في المنطقة، ولا تزال تكثف إجراءاتها الأمنية والاحترازية في المنطقة وأنحاء المدينة بما في ذلك أعمال التحريات والبحث عن أي متورطين بهذه الأعمال.

وصرح مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أن إدارته تعمل على مساعدة شرطة نيويورك والسلطات المحلية في المدينة لمواجهة تداعيات الحادث، مشيرا إلى أنه لا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان هناك أي صلة لهذا العمل بالإرهاب، وأكد أن مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي يراقب الوضع عن كثب.

من جانبها، أصدرت دائرة الأمن والسلامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تنبيهاً عاجلاً لجميع موظفيها، أبلغتهم عن وجود نشاط مستمر للشرطة بالقرب من شارعي 36 و25 في الجادتين 4 و5 في بروكلن، وعن إيقاف عدد من محطات المترو في المدينة، إثر الإعلان عن وقوع إصابات متعددة من هذا الحادث، ونصحت جميع موظفيها والمندوبين الدائمين للدول بتجنب هذه المناطق وأخذ الحيطة، وأكدت على أن سلطات البلد المضيفة موجودة حاليا في الموقع.

وفي سياق متصل، أكدت القنصلية العامة للإمارات في نيويورك أن جميع المواطنين المتواجدين بالقرب من المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار بخير وأمان، كما دعت المواطنين المتواجدين هناك للتواصل معها في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة «تواجدي».