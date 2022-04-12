إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمحطة مترو في نيويورك
عناصر من الشرطة الأميركية
12 ابريل 2022 17:41
إصيب أشخاص عدة بالرصاص صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي في محطة قطارات انفاق في حي بروكلين في نيويورك على ما ذكرت وسائل إعلام عدة. وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين داعية الناس إلى تجنب المنطقة. وذكرت وسائل الاعلام أن عدة أشخاص أصيبوا.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر في إدارة الإطفاء أن الرصاص أطلق على عدة أشخاص كما تم العثور على عبوات متفجرة بمحطة لقطارات الأنفاق في نيويورك اليوم الثلاثاء. وأضافت أن حركة القطارات توقفت.