اليوم 09:22
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمحطة مترو في نيويورك
عناصر من الشرطة الأميركية
12 ابريل 2022 17:41

إصيب أشخاص عدة بالرصاص صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي في محطة قطارات انفاق في حي بروكلين في نيويورك على ما ذكرت وسائل إعلام عدة.
وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين داعية الناس إلى تجنب المنطقة. وذكرت وسائل الاعلام أن عدة أشخاص أصيبوا.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر في إدارة الإطفاء أن الرصاص أطلق على عدة أشخاص كما تم العثور على عبوات متفجرة بمحطة لقطارات الأنفاق في نيويورك اليوم الثلاثاء.
وأضافت أن حركة القطارات توقفت.

المصدر: رويترز
الشرطة الأميركية
نيويورك
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©