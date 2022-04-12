مصر.. مشروع قانون يحظر زواج القصّر

القاهرة (الاتحاد) أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، قانوناً يحظر زواج من هم دون 18 عاماً، في محاولة للحد من ظاهرة الزواج المبكر بوضع عقوبات رادعة للوالدين أو الأوصياء على الأطفال في حالة تزويجهم، وكذلك عقوبات على المأذون الذي يقوم بالعقد وإتمام زيجة للقصّر قبل اكتمال نموهم الجسدي والنفسي.
وينص مشروع القانون على غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري أو الحبس لمدة سنة في حالة إدانة الأب أو الأم بالمشاركة في تزويج قاصر دون 18 عاماً، وفي حالة وجود وصي فإنه يحرم من الولاية على الطفل.
ويحتم مشروع القانون الجديد على المأذون رفض توثيق الزواج وإبلاغ السلطات فور تقدم أي شخص لتزويج قاصر، وإلا فقد يتعرض لعقوبة العزل من مهمته والتعرض للحبس والغرامة.
واعتبر رئيس الوزراء المصري زواج الأطفال جريمة تتعدى على حقوقهم بسبب حرمانهم من الحياة الطبيعية وتتسبب في تكوين أسر مشوهة.
ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان للمزيد من النقاش حوله، وتعديله إن رأى ضرورة لذلك، أو إقراره بشكل نهائي حتى يدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.