رئيس وزراء باكستان الجديد: نريد السلام مع الهند

رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب حديثًا شهباز شريف يخاطب الجمعية الوطنية في إسلام أباد
12 ابريل 2022 16:37
قال رئيس وزراء باكستان الجديد شهباز شريف إن إسلام آباد" ترغب في علاقات سلمية وتعاونية" مع الهند.
وقال شريف في رسالة شكر عقب تلقيه تهنئة من نظيره الهندي " باكستان ترغب في علاقات سلمية وتعاونية مع الهند. التسوية السلمية للخلافات العالقة وتشمل جامو وكشمير لا غنى عنها. تضحيات باكستان في مكافحة الارهاب معروفة".
وأضاف شريف" لنقوم بتأمين السلام والتركيز على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية لشعبنا".
وكان قد تم انتخاب شريف أمس الاثنين رئيسا للوزراء عقب الاطاحة بعمران خان في تصويت بحجب الثقة.
وفي أول خطاب له، قال إن إسلام آباد تريد علاقات جيدة مع نيودلهي.
ودفعت كلماته رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي لارسال رسالة تهنئة، قال فيها " الهند ترغب في السلام والاستقرار في منطقة خالية من الارهاب".