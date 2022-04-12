بوتين يلتقي لوكاشينكو في جنوب روسيا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى شرق روسيا لعقد لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.ووفقا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية فقد وصل بوتين إلى مدينة بلاجوفيشتشينسك، التي سبقه لوكاشينكو إليها.

ومن المقرر أن يزورا معا قاعدة فوستوشني الفضائية بمناسبة اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء- الذي يحتفل فيه العالم بذكرى انطلاق أول

رحلة للفضاء، قام بها يوري جاجارين المواطن السوفيتي المولود في روسيا .

حيث سيلتقي بوتين بالعاملين في القاعدة، ويقدم جوائز لرواد فضاء. ومن المقرر أن يجيب بوتين لاحقاً على أسئلة الصحفيين، في أول مؤتمر صحفي

له منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.