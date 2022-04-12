اليوم 09:21
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بوتين يلتقي لوكاشينكو في جنوب روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وسط الصورة) يتحدث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو (الثالث من اليمين) عند وصولهم إلى قاعدة فوستوشني الفضائية
12 ابريل 2022 14:39

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى شرق روسيا لعقد لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.ووفقا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية فقد وصل بوتين إلى مدينة بلاجوفيشتشينسك، التي سبقه لوكاشينكو إليها.

ومن المقرر أن يزورا معا قاعدة فوستوشني الفضائية بمناسبة اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء- الذي يحتفل فيه العالم بذكرى انطلاق أول 
رحلة للفضاء، قام بها يوري جاجارين المواطن السوفيتي المولود في روسيا .

حيث سيلتقي بوتين بالعاملين في القاعدة، ويقدم جوائز لرواد فضاء. ومن المقرر أن يجيب بوتين لاحقاً على أسئلة الصحفيين، في أول مؤتمر صحفي 
له منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير. 

المصدر: وكالات
روسيا
بوتين
يوري جاجارين
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©