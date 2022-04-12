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بريطانيا: الهجمات الروسية ستشتد على شرق أوكرانيا خلال أسبوعين
جنود أوكرانيون يقفون في خندق في منطقة لوغانسك .
12 ابريل 2022 12:15

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إلى أن حدة القتال شرقي أوكرانيا ستزداد خلال الأسبوعين المقبلين، إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة، مع مواصلة روسيا تركيز جهودها على المنطقة.

ولفت التقييم إلى أن الهجمات الروسية لا تزال تتركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيتسك ولوهانسك، فضلا عن حدوث معارك حول خيرسون وميكولايف.

وأشار التقييم إلى أن القوات الروسية تواصل انسحابها من بيلاروس، وتقوم بإعادة انتشار لدعم العمليات في شرق أوكرانيا. 

المصدر: وكالات
روسيا
بريطانيا
أوكرانيا
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