زيلينسكي: نفدت أسلحتنا في ماريوبول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لتحرير مدينة ماريوبول الساحلية التي كانت القوات الروسية على وشك السيطرة عليها.

وأضاف في كلمة عبر الفيديو في وقت متأخر من مساء الاثنين: "إذا حصلنا على طائرات وعربات مدرعة ثقيلة كافية ومدفعية ضرورية سنكون قادرين على القيام بذلك".

وتابع: "أنا متأكد من أننا سنحصل على كل ما نحتاجه تقريبا. ولكن في حالة عدم إضاعة الوقت. إن أرواح الأوكرانيين تزهق".

ويقاتل الانفصاليون منذ أسابيع بدعم من الجيش الروسي للاستيلاء على ماريوبول التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية نظرا لموقعها على بحر آزوف.



وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن الاتصال بالقوات التي تدافع عن ماريوبول ضد القوات الروسية لم ينقطع.