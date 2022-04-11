شنجهاي تبدأ تخفيف قيود «كوفيد - 19»

شنغهاي (وكالات)

خففت شنجهاي، أمس، القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد-19» في بعض الأحياء، بعد إغلاق صارم أدى إلى حجر 25 مليون نسمة في منازلهم، وتسبَّب بعزل الآلاف في مراكز متخصصة.

وأعلنت سلطات أكبر مدينة في الصين أنها ستسمح تدريجياً لسكان المناطق، التي تسجل أقل عدد من الإصابات بالخروج من أحيائهم.

وسيحدد المسؤولون في شنغهاي ثلاث فئات من الأحياء بناءً على معدل الإصابات.

وقال المسؤول في المدينة، قو هونغ هوى، إن إجراءات «الوقاية والرقابة المتفاوتة» ستعكس الوضع «الحقيقي» على الأرض.

وسيبقى سكان المناطق «الخاضعة لرقابة صارمة» و«المناطق المراقبة» محجورين في منازلهم. وسيُسمح لسكان الأحياء التي لم تُسجل فيها إصابات خلال الأسبوعين الماضيين بالخروج من منازلهم.

وخضعت شنجهاي لإجراءات عزل مشدّدة، مع تفشي موجة الوباء المرتبطة بالمتحورة «أوميكرون». ويواجه العديد من السكان صعوبة في الحصول على ما يكفي من الطعام، بينما يضطر الآلاف من المصابين إلى البقاء بالحجر الصحي.