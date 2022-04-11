شهباز شريف يتعهد بمعالجة الأزمات في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

استقال أكثر من 100 نائب برلماني عن حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أمس، مسببين أجواء غير مواتية لرئيس الوزراء الجديد، صديق الغرب، شهباز شريف، بينما يحاول إخراج بلاده من الأزمات السياسية والاقتصادية.

وانتخب البرلمان شريف، البالغ 70 عاماً، رئيساً للوزراء أمس، في أعقاب أزمة دستورية مستمرة منذ أسبوع بلغت ذروتها، أمس الأول، حين خسر خان تصويتاً على حجب الثقة عنه في البرلمان. وأثار إبعاده من السلطة احتجاجات في الشوارع واستقالات جماعية لنواب حزبه، حركة الإنصاف، احتجاجاً على التغيير الوشيك للحكومة. وفي حالة قبول رئيس مجلس النواب تلك الاستقالات، ستواجه باكستان احتمال إجراء أكثر من 100 عملية انتخابات تكميلية في غضون شهرين، وهو ما يمثل تشتيتاً كبيراً لشريف وشركائه في الائتلاف، ومنصة محتملة لخان، البالغ 69 عاماً، لحشد الدعم.

ويمكن لذلك بدوره أن يبقي الدولة المسلحة نووياً، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، عرضة لاضطرابات سياسية واقتصادية.

ويتمتع شريف بسمعة محلية باعتباره رجل إنجازات أكثر من كونه سياسياً. وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق، ثلاث مرات، نواز شريف.

ويقول محللون إن شهباز، على عكس نواز، يتمتع بعلاقات ودية مع الجيش الباكستاني الذي يسيطر تقليدياً على السياسة الخارجية والدفاعية.

وبعد تصويت أمس، تعهد شريف بمعالجة أزمة اقتصادية أدت إلى وصول الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وإلى رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بأكبر نسبة منذ عقود.

وقال في أول كلمة له أمام البرلمان: «إذا كان علينا إنقاذ القارب الغارق، فكل ما نحتاجه هو العمل الجاد والوحدة». وأضاف: «نحن نبدأ حقبة جديدة من التنمية اليوم».

وأدى شريف اليمين الدستورية في قصر الرئاسة الباكستاني، في وقت متأخر من يوم أمس، في مراسم زخرت بنواب وزعماء من المعارضة الموحدة.

وبرز شهباز كزعيم للمعارضة الموحدة للإطاحة بخان، نجم الكريكيت السابق الذي اتهم قوى أجنبية بأنها وراء سقوطه.

وقال شهباز، في مقابلة الأسبوع الماضي، إن العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة ضرورية لباكستان في السراء والضراء. وفي خطابه الأول، تحدث أيضاً عن تحسين العلاقات مع الجارتين الهند والصين.

وقال: «نريد علاقات جيدة مع الهند، لكن السلام الدائم لا يمكن أن يكون ممكناً، من دون حل مشكلة كشمير»، في إشارة إلى المنطقة المتنازع عليها بالهيمالايا والتي خاضت الدولتان عدة حروب من أجلها.

وأضاف إن حكومته ستسرع في بناء الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بقيمة 60 مليار دولار، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق في بكين.

وذكر شهباز إن البلاد تتجه لتسجيل أكبر عجز في الموازنة في تاريخها، إضافة لعجز غير مسبوق في الميزان التجاري، وميزان المعاملات الجارية.

وأضاف شريف إن حكومة عمران خان أساءت إدارة الاقتصاد، وإن حكومته الجديدة ستواجه تحدياً كبيراً لإعادته إلى المسار الصحيح.

ولم يكمل أي رئيس وزراء منتخب فترة ولايته في باكستان منذ حصولها على الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، رغم أن خان هو أول من أُزيح عن طريق تصويت بحجب الثقة.

وحكم الجيش الدولة لما يقرب من نصف تاريخها الممتد 75 عاماً. وكان الجيش ينظر إلى خان وجدول أعماله نظرة إيجابية عندما فاز في الانتخابات عام 2018. لكن هذا الدعم تراجع بعد خلاف بشأن المشكلات الاقتصادية. وظل خان على تحديه بعد هزيمته في البرلمان.

ونظم ألوف من أنصاره في عدة مدن احتجاجات على الإطاحة به استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس.

ومُنع نواز شريف عام 2017 من تولي مناصب عامة ثم سافر بعد ذلك إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي، بعد أن أمضى عدة أشهر فقط من عقوبة بالسجن لعشر سنوات عقب إدانته بتهم فساد.

وقال خان للصحفيين، أمس، بشأن احتمال انتخاب شهباز شريف: «لا يمكن أن تكون هناك إهانة أكبر من ذلك لهذا البلد».