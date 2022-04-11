«تريندز»: الأزمة الأوكرانية ضربة جديدة للنظام الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسة حديثة، أصدرها مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، بعنوان: «الحرب الأوكرانية ضربة جديدة للنظام الدولي الليبرالي»، أن الأزمة في أوكرانيا ستترك آثاراً عميقة على النظام الدولي، لأن الأحداث بهذا الحجم وفي هذه الجغرافيا لابد أن يكون لها أثر تحويلي على علاقات القوى الكبرى، التي تمثل المحدد الأهم لطبيعة النظام الدولي، معتبرة أن الأزمة وجّهت ضربة جديدة للنظام الدولي الليبرالي.

وذكرت الدراسة، التي أعدها جمال عبدالجواد المتخصص في العلوم السياسية، أن التغير الأهم الذي حدث في النظام الدولي هو تغير طبيعة العمليات والتفاعلات الجارية فيه، فبدلاً من التركيز على النمو الاقتصادي أصبح التركيز على الأمن والتسلح، وبدلاً من التبادل التجاري وحركة الأموال العابرة للتكتلات السياسية، أصبح هناك جدار عازل يزداد ارتفاعه بسرعة بين روسيا والغرب.

وأشارت إلى أن جائحة «كوفيد-19» قدمت فرصة مصغرة لتفهم أثر الأزمات على النظام الدولي، لكن بدلاً من تكاتف دول العالم وتعاونها لمواجهة كورونا، تحول الوباء إلى محفز لتعميق الخلافات الدولية، ولتسريع عملية الخروج من النظام الدولي الليبرالي المحكوم بقواعد، إلى نظام دولي تحكمه الخصومات الاستراتيجية، وهو ما يؤكد أن الخصومة الاستراتيجية بين القوى الكبرى هي تطورات أصيلة وبعيدة المدى.