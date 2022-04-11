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السعودية تكشف عن نسب الحجاج من الداخل والخارج
الكعبة المشرفة
12 ابريل 2022 01:24

كشفت مصادر سعودية، الاثنين، عن تخصيص 15% من أعداد حجاج هذا العام للداخل، في حين ستكون النسبة الأعلى 85% للحجاج القادمين من خارج المملكة.
وأكدت المصادر لقناة "العربية" التلفزيونية أن العدد المخصص لحجاج الداخل لن يتجاوز الـ150 ألف حاج فيما سيبلغ عدد الحجاج من خارج المملكة 850 ألفًا، بهدف إتاحة الفرصة للمسلمين من كل دول العالم الراغبين بأداء مناسك الحج بعد عامين من قصر الحج على الداخل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.  
كان وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المهندس هشام سعيد أعلن الأحد أن الحصة الأكبر لحج هذا العام 1443هـ ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة، مشيرا إلى أن  توزيع حصص الحجاج بين الدول سيكون بنسبة واحد إلى ألف من عدد السكان.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها قررت رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية.
وأوضحت الوزارة أن موسم حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من (65) عاما ميلاديا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.
واشترطت وزارة الحج السعودية أيضا على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي (بي سي أر) لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، لعينة أخُذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.  
وتعتمد المملكة 9 لقاحات هي: "فايزر- بيونتك"، "موديرنا"، "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "سينوفارم"، "سينوفاك"، "كوفاكسين"، "سبوتنيك"، "كوفوفاكس".
ويحل الحج هذا العام في شهر يوليو المقبل.
وشهد موسم الحج لعام 1442 هجرية (2021 ميلادية)، مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جراء تفشي كورونا.
كما سبق أن شهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2,5 مليون حاج في 2019 من كافة أرجاء العالم.

المصدر: د ب أ
الحج
السعودية
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