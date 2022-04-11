الرئيس التونسي: حريصون على إنهاء الفترة الاستثنائية

تونس (وكالات)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، حرصه على إنهاء الفترة الاستثنائية التي قرر خلالها حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وذلك عبر تنظيم حوار وطني تعقبه انتخابات تشريعية أواخر العام الجاري. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء سعيد بوفد برلماني أوروبي استعرض خلاله الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منذ يوم 25 يوليو الماضي، مشدداً في هذا السياق على حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها.

وأشار سعيد إلى أن الحوار الوطني قد انطلق فعلا وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وشدد على تمسكه بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتصدي لكل محاولات ضربها من الداخل أو الالتفاف على إرادة الشعب التونسي. كما عبر عن حرصه الراسخ على تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون الحريات فضلا عن بناء دولة ديمقراطية عادلة وقوية توفّر كل الضمانات للشعب حتى يعبر عن آراءه وتطلعاته بكلّ حرية.