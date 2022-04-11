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خبراء لـ«الاتحاد»: الغضب ضد الغنوشي يعكس وعي التونسيين بألاعيب «الإخوان»
وقفة احتجاجية ضد الغنوشي وسط العاصمة التونسية (أرشيفية)
12 ابريل 2022 02:17

شعبان بلال (القاهرة)

عكست وقائع طرد رئيس حركة «النهضة» الإخوانية في تونس راشد الغنوشي من الصلاة في عدد من مساجد المدن بالعاصمة، الرفض الشعبي لهذه الحركة التي تمثل الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه العديد من الدول العربية كتنظيم إرهابي.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن الشارع التونسي لم يعد يقبل وجود حركة النهضة و«الإخوان» على الساحة السياسية بسبب ما تسببت فيه الحركة من أزمات لتونس، مشددين على أن «النهضة» لن تستعيد القيادة مرة أخرى.
ورأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن عمليات سبر الآراء في تونس تؤكد أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مرفوض من أغلبية المجتمع التونسي. وأوضح ثابت لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث هذه الأيام في بعض المناطق التي يزورها راشد الغنوشي لأداء الصلاة تأكيد آخر على أن رفض المجتمع للغنوشي لا يحتمل أي شك.
وشدد المحلل السياسي التونسي على أن «النهضة» لن تستعيد القيادة التي كانت لها في السابق وستكون مع ذلك أقلية فاعلة في حال تواصل ضعف وتشرذم المعسكر العلماني.
وشهدت الأيام الماضية وقائع طرد عدد من التونسيين لزعيم حركة «النهضة» من مساجد في العاصمة وسط احتجاجات ضد ممارساته للعنف.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو يظهر فيه لحظة طرد راشد الغنوشي، مع ترديد هتافات ضده من التونسيين بتورطه في أعمال عنف وإرهاب، قائلين: «يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح، يا غنوشي يا مجرم».
فيما أشار المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون إلى أن تنقل راشد الغنوشي إلى مساجد بعيدة جدا عن مقر إقامته ليس بريئا بل يدخل في مناورة سياسية جديدة والهدف منها جلب الاستعطاف من قبل مناصريه واللعب على عاطفة التونسيين. وأوضح لـ«الاتحاد»، أن الغنوشي تعرض للطرد من قبل التونسيين الذين تجمعوا بعفوية ودون تنسيق مسبق ليعبروا عن رفضهم للغنوشي، مطالبين بالمحاسبة.
ولفت حمدون إلى أن هذه المناورة القديمة أصبحت مكشوفة ولن تنجح وهو ما عبر عنه التونسيون من جميع أطيافهم وفئاتهم برفضهم لتوظيف المساجد للعمل السياسي وبث الفتنة.
واتفق المحامي والمحلل السياسي التونسي حازم القصوري حول أن طرد الغنوشي وترديد هتافات حول تورطه في القتل والعنف تؤكد أن المناطق الشعبية التي كانوا يراهنون عليها لفظتهم، مشيراً إلى أن هذا يعكس واقع لوضعية الإخوان في تونس. وشدد المحلل السياسي التونسي لـ«الاتحاد»، على أن حاضنة «الإخوان» الشعبية تآكلت رغم محاولات أطراف دعم وإنقاذهم من الموت السريري الذين يعانون منه، مشيرا إلى أن هذه الواقعة رسالة إلى العالم أن كل من يراهن على «الإخوان» سيكون مآله الطرد.

تونس
حركة النهضة
الإخوان
راشد الغنوشي
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