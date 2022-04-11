«5+5» تحذر من عودة ليبيا للانقسام

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

حذر أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا «5+5» عن المنطقة الغربية من عودة البلاد إلى حالة الانقسام، قائلين إن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام في إشارة إلى إيقاف نظرائهم من المنطقة الشرقية عملهم.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، عبد الله اللافي، أمس، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية، لبحث تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي

وأشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، بدعم القائد الأعلى للجيش لاستمرارهم في أداء مهامهم، للمحافظة على ما أنجزته اللجنة من أعمال، مؤكدين بأن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام، وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحتة.

وجدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، والمرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.

وأكد اللافي خلال اللقاء، استمرار دعم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية، مشدداً على أن أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلباً على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها.

وجدد اللافي التأكيد على التزام المجلس بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية، وقدرة المجلس على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها.

والسبت الماضي، أعلن ممثلو الجيش الوطني الليبي في لجنة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، متهمين حكومة الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من عام 2020.

وأشاروا إلى رفضهم عدم انصياع الدبيبة لقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه للانتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية.

وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن اللجنة العسكرية المشتركة يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة أمس، بديوان مجلس الوزراء مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري جريبيل ولجنة «5+5» وذلك لمتابعة الأوضاع العسكرية.

وقال الدبيبة: إن «عمل اللجنة واضح وفقاً للاتفاق الدولي بعيداً عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدراً عالياً من الحياد والمهنية».

بدوره، قال الفريق محمد الحداد، إن دور لجنة «5+5» واضح ومفصل وليس له علاقة بالشأن السياسي، مؤكداً استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها.

إلى ذلك، عقد مجلس الدولة أمس، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري جلسة تشاورية بمقره في طرابلس، لبحث ملف المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الجلسة مناقشة عدد من الملفات السياسية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد.



الإفراج عن 24 بحاراً تونسياً محتجزاً في ليبيا

أفرجت السلطات الليبية عن ثلاثة قوارب صيد في ميناء الزاوية على متنها 24 بحاراً تونسياً كانت قد احتجزتهم قبل يومين في عرض البحر.

جاء ذلك وفق تصريحات إذاعية أدلى بها مسؤول تونسي، حيث اعترضت السلطات الليبية زوارق صيد لتونسيين الجمعة الماضية وعلى متنهم 24 صياداً من صفاقس والمهدية، وبعدها بيومين جرى الإفراج عنهم.

وتتهم السلطات الليبية صيادين تونسيين بانتهاك المياه الإقليمية من دون إذن مسبق، مؤكدة أن جهود دوريات خفر السواحل تنصب على مراقبة شديدة لقوارب الهجرة غير الشرعية ومراكب خارجة عن القانون قد تقوم بتهريب ممنوعات أو وقود. وتكررت عمليات احتجاز بحارة تونسيين في ليبيا على مدار السنوات الأخيرة، وكان آخرها يوم 5 أبريل الماضي تاريخ الإفراج عن 6 بحارة جرى احتجازهم لأكثر من شهر في ليبيا.