أوكرانيا تعاني نقصاً حاداً في الوقود

تعاني أوكرانيا من نقص في الوقود أدى إلى اقتصار العمل فقط في ثلث محطات الوقود في الجمهورية السوفيتية السابقة. وفي تصريحات لوكالة أنباء «إنترفاكس-أوكرانيا»، قال سيري كويون مدير مجموعة «ايه 95- للاستشارات» «ليس هناك شك في أن السبب الرئيسي هو نقص الوقود». في الوقت نفسه، أوضح كويون أن الاستهلاك انخفض أيضا إلى نحو ثلث مستواه. وقال كويون إن نحو 2500 محطة فقط من إجمالي نحو 7500 محطة، لا تزال تعمل، واستطرد أن مشاكل الإمداد تفاقمت منذ مطلع أبريل الجاري بعد تدمير مصفاة النفط في مدينة كريمنتشوك بمنطقة بولتافا. وصرح كويون بأن «العديد من الشركات ولاسيما في وسط وشرق وجنوب أوكرانيا فقدت مورديها الرئيسيين»، وذكر أن هذه الشركات تعتمد الآن على الاستيراد من الغرب، لكنه رأى أن الاستيراد ليس اقتصاديا بسبب طول المسافة وبسبب قيود الأسعار، وتابع أن العاصمة الأوكرانية وحدها تقع على مسافة تزيد عن 500 كيلومتر عن الحدود البولندية.