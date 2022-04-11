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البرهان: ضرورة تبني الدبلوماسية لإحلال السلام والاستقرار بالسودان
البرهان: ضرورة تبني الدبلوماسية لإحلال السلام والاستقرار بالسودان
12 ابريل 2022 02:17

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان ضرورة تبني الدبلوماسية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد. 
وأكد البرهان لدى لقائه أمس، مندوب السودان الدائم للأمم المتحدة السفير الحارث إدريس الحارث والسفير عبادي نور الدين عبد الرحمن سفير السودان لدى زامبيا وملاوي ومندوب السودان لدى الكوميسا، على دعم السودان لميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة إعادة دعم جهود بناء عملية السلام والاستقرار.
وأعرب عن أمله في أن يتمكن  السفراء من أداء مهامهم  بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار العالمي وعكس وجه السودان.
وأوضح السفير الحارث إدريس الحارث مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة أن الفريق البرهان جدد التزام السودان ودعمه للمواثيق والاتفاقيات الدولية بما يضمن وحدة الصف وتحقيق الأهداف المنشودة.

مجلس السيادة السوداني
عبدالفتاح البرهان
السودان
الأمم المتحدة
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