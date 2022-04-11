اليوم 09:18
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مصر: إعلان سيناء خالية من الإرهاب بات وشيكاً
أرشيفية
12 ابريل 2022 02:17

القاهرة (د ب أ) 

أكد مسؤول مصري أمس، أن إعلان سيناء خالية من الإرهاب بات وشيكاً عقب التقدم الكبير في المعارك التي تخوضها مصر على الإرهاب.
وقال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، إن التنمية تسبق الأمن دائماً حيث تشهد سيناء حالياً عملية إحلال وتجديد لكافة المرافق التي تعرضت للتدمير جراء العمليات الإرهابية وبما يحقق طموحات الأهالي وفي كافة المجالات من الصحة والتعليم والكهرباء وشبكات المياه الآمنة والصحية.
وأكد شوشة الحرص على إحداث نقلة نوعية تنموية شاملة وبكافة القطاعات الخدمية بشمال سيناء ما يؤدي إلى تحقيق الأمن وباتت سيناء تشهد حالة من الاستقرار بعد نحو 8 سنوات من مواجهة الإرهاب.
وأضاف أن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف المجالات في شمال سيناء.

مصر
سيناء
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©