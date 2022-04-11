اليمن.. إزالة 1444 لغماً حوثياً في أسبوع

عدن (الاتحاد)

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1444 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات. وذكر المركز في بيان له، أن الألغام المنزوعة منها 19 لغماً مضاداً للأفراد، و784 لغماً مضادًا للدبابات، و640 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، موضحاً بأن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن بلغت 330 ألفًا و981 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.