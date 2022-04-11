ميليشيات الحوثي ترفع سعر الوقود 27%

صنعاء (وكالات)

فرضت ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر شركة النفط بصنعاء الخاضعة لسيطرتها، تسعيرة جديدة لمشتقات البنزين الرسمي بالسوق المحلية بنسبة زيادة 27 %

وبحسب مصادر متطابقة فقد أصدرت الميليشيات الحوثية قراراً بدأ سريانه من مساء أمس الأول، قضى برفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا في المحطات إلى 12600 ريال «نحو 23 دولاراً»، أي بواقع 625 ريالا للتر الواحد.

وكانت الميليشيات تبيع في المحطات 20 لترًا من البنزين بسعر 9900 ريال، «18 دولارا».

وتأتي الجرعة الحوثية الأخيرة تزامنا مع تسهيلات تحالف دعم الشرعية في اليمن لدخول سفن الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات، ووصول عدة سفن الأيام الماضية تحمل عشرات آلاف الأطنان من المشتقات النفطية.

وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية إخفاء المشتقات النفطية من المحطات الرسمية بهدف بيعه في الأسواق السوداء التابعة لها بأسعار خيالية، وصلت الأيام الأخيرة إلى 42 ألف ريال للجالون سعة 20 لتراً.