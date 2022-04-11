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إرهاب «الحوثي» يجبر 30 ألف مدني على النزوح
توزيع مساعدات غذائية على نازحين في مخيم بمديرية حيس في الساحل الغربي (أ ف ب)
12 ابريل 2022 02:14

عدن (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة، نزوح 30 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري جراء استمرار الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية وتفاقم الوضع الإنساني في عدة محافظات يمنية.
وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 30 ألفاً فروا من منازلهم خلال مطلع العام 2022.
وأضافت المفوضية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» أن هذا العدد يضاف إلى مجموع الأشخاص الذين أجبروا على النزوح في اليمن والمقدر عددهم بـ 4.3 مليون شخص.
وشددت المنظمة على أن «السلام والاستقرار الدائم في اليمن سيمكنها مع شركائها من العمل على إيجاد حلول دائمة».
وأدت الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ أكثر من 7 سنوات إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة، حيث بات نحو ثلثي السكان بحاجة إلى المساعدة للبقاء على الحياة فيما فر الملايين منهم من منازلهم خوفاً على حياتهم.

الأمم المتحدة
اليمن
ميليشيات الحوثي
مفوضية اللاجئين
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